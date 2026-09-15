В Европарламенте послали Каллас «куда подальше»

Евродепутат от Словакии Любош Блага обрушил шквал критики на главу евродипломатии Каю Каллас, послав ее «куда подальше» в своем эмоциональном выступлении.
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