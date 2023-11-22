Верят ли россияне в «Черную пятницу» и акции на маркетплейсах – исследование Pro-Vision

Агентство Pro-Vision Communications опросило пользователей соцсетей и выяснило, где в России доверяют Ozon и Wildberries, а какие регионы считают их обманщиками и охотниками за хайпом? И есть ли для этого реальные основания?Согласно исследованию Pro-Vision, больше всего ноябрьские распродажи в России не любят жители Черноземья, а в Ставрополе, наоборот, к «Черной пятнице» относятся благосклонно.