В «Максе» появилась испаноязычная версия интерфейса

Разработчики национальной платформы «Макс» добавили в приложение испаноязычный интерфейс. Нововведение адресовано в первую очередь пользователям из Латинской Америки и Африки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
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