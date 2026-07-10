В «Максе» появилась испаноязычная версия интерфейса

Политика как она есть

Разработчики национальной платформы «Макс» добавили в приложение испаноязычный интерфейс. Нововведение адресовано в первую очередь пользователям из Латинской Америки и Африки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.