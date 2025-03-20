Красная Армия освободила Браунсберг

Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая бои по уничтожению группировки немцев в Восточной Пруссии, 20 марта овладели городом Браунсберг — мощным опорным пунктом обороны противника, пишет газета «Известия».
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