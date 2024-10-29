Жители карельского поселка проголосовали против закрытия школы

Жители поселка Панозеро единогласно высказались против присоединения местной школы к Кемской школе №3 Во вторник, 29 октября, в поселке Панозеро Кемского района состоялся опрос местных жителей: что они думают по поводу слияния двух школ — сельской и городской в Кеми.