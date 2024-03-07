Глава киевского режима Владимир Зеленский согласовал кандидатуру экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на должность посла в Великобритании, дабы он находился подальше от Киева, с учетом его популярности и потенциальных политических амбиций.