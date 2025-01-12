Соловьев заявил, что антистатическая лента на авто может привести к штрафу

Адвокат Иван Соловьев проинформировал о том, что применяющие антистатические ленты на собственных авто граждане Российской Федерации будут оштрафованы в том случае, если проводящий проверку работник Госавтоинспекции решит, что из-за неё машина оказалась переоборудована.
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