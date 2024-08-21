В Киеве, Киевской области и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и девяти областях Украины утром в среду, 21 августа, объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация была опубликована ранее сегодня на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
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