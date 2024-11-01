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Зеленский объяснил действия в Курской области

Зеленский объяснил действия в Курской области

По его словам, Киев не планирует захватывать территорию РФ, сообщает РБК. «Если при окончании войны, при дипломатических шагах или сегодняшних военных тактических шагах на поле боя эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», - заявил политик.

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