Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Пащенко о биатлоне: «Как почувствую, что перестал расти и мне это неинтересно, не продержусь здесь и дня»

16 сентября спортсмен выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону. «Если хотя бы 50% от того, что делал Уле Эйнар Бьорндален, использовать, получится 3-4 сезона продержаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх