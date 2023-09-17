Пащенко о биатлоне: «Как почувствую, что перестал расти и мне это неинтересно, не продержусь здесь и дня»

16 сентября спортсмен выиграл спринт на чемпионате России по летнему биатлону. «Если хотя бы 50% от того, что делал Уле Эйнар Бьорндален, использовать, получится 3-4 сезона продержаться.
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