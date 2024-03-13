Агутин сделал признание о внебрачной дочери: «Не было у меня башки на плечах совсем»

Фанаты Леонида Агутина знают, что он счастлив в браке с Анжеликой Варум. Их объединяют годы тепла и творческой деятельности, но не все поклонники семьи в курсе, что у мужчины есть дочь Полина, рожденная вне брака бывшей любимой женщиной певца Марией Воробьевой.