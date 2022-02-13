15 веселых граффити, которым удалось оживить окружающую среду

Эти рисунки оживляют пространство, превращая скучный бетонный столб в батарейку, а грязную уличную раковину — в трамплин для велосипедистов.
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