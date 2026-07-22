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Газета.ру

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ГД расширила круг лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с ВС РФ

ГД расширила круг лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с ВС РФ

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении и в целом правительственный законопроект, который расширяет возможность заключения контракта с Вооруженными силами РФ в период мобилизации для граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость.

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