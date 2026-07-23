To The Woke Woodshed: Burnham Is Funding UK Populism By Liquidating The Progressive Project Andy Burnham has been UK Prime Minister for three days, and he has already settled into a routine: announce something cheap for households in the morning, pay for it by killing a progressive unicorn.
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