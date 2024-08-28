Главный российский кардиолог прилетел в Екатеринбург и оценил качество лечения сердечников

Главный российский кардиолог Сергей Бойцов прилетел в Екатеринбург и оценил областные больницы. Эксперт рассказал журналистам о качестве медобслуживания и новых технологиях, а также об уровне организации оказания медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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