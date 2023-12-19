Подмосковье победило на первенстве ЦФО по волейболу

Спортсменки из Подмосковья одержали победу на первенстве ЦФО по волейболу среди девушек до 14 лет. Команда спортшколы «Дубна» на групповом этапе турнира обыграла со счетом 3:0 соперниц из Обнинска, Костромы и Мценска.
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