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Подмосковье победило на первенстве ЦФО по волейболу

Подмосковье победило на первенстве ЦФО по волейболу

Спортсменки из Подмосковья одержали победу на первенстве ЦФО по волейболу среди девушек до 14 лет. ​Команда спортшколы «Дубна» на групповом этапе турнира обыграла со счетом 3:0 соперниц из Обнинска, Костромы и Мценска.

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