Подмосковье победило на первенстве ЦФО по волейболу

Спортсменки из Подмосковья одержали победу на первенстве ЦФО по волейболу среди девушек до 14 лет. ​Команда спортшколы «Дубна» на групповом этапе турнира обыграла со счетом 3:0 соперниц из Обнинска, Костромы и Мценска.