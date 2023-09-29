Китайцы спят на подушках с гречневой лузгой из Орловской области

Китай активно закупает гречневую лузгу в Орловской области. Жители Поднебесной набивают ею подушки. Об этом рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный.
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