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В России создают вакцины против трех опаснейших инфекций

В России создают вакцины против трех опаснейших инфекций

Новые вакцины помогут снизить риски масштабных вспышек и усилить национальную систему эпидемиологической защиты Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" приступил к разработке мРНК-вакцин для профилактики ВИЧ, оспы обезьян и клещевого энцефалита.

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