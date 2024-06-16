Главе СК России будет представлен доклад по факту многочисленных жалоб жителей Калужской области на действия мигрантов

В социальных медиа сообщается о многочисленных жалобах жителей города Медынь Калужской области, связанных с противоправными действиями мигрантов, их непристойным поведением в общественных местах, а также провокацией ими конфликтов.
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