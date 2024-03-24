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Обвиняемый в теракте в «Крокусе» полностью признал вину

Обвиняемый в теракте в «Крокусе» полностью признал вину

Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев полностью признал свою вину в полном объеме, сообщает 24 марта сообщает корреспондент «Известий» из зала Басманного суда Москвы.

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