Правительство РФ утвердило количество и места для яхтенных марин в Сочи и Сириусе 6 июня Мишустин подписал соответствующее распоряжение.
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Правительство РФ утвердило количество и места для яхтенных марин в Сочи и Сириусе 6 июня Мишустин подписал соответствующее распоряжение.