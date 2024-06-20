Что за превентивный ядерный удар, о котором говорил Путин

МОСКВА, 20 июня, ФедералПресс. Во время подхода к представителям российских СМИ во Вьетнаме журналисты поинтересовались у президента РФ Владимира Путина, может ли Россия нанести превентивный ядерный удар.
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