Важный погранпереход в Приморье возобновит работу 10 сентября

Согласно информации, предоставленной Центром обслуживания внешней торговли уезда Жаохэ, уровень воды в реке Уссури в районе перехода соответствует установленным нормам, что позволяет возобновить работу данного перехода, сообщает PRIMPRESS.
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