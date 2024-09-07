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Важный погранпереход в Приморье возобновит работу 10 сентября

Важный погранпереход в Приморье возобновит работу 10 сентября

Согласно информации, предоставленной Центром обслуживания внешней торговли уезда Жаохэ, уровень воды в реке Уссури в районе перехода соответствует установленным нормам, что позволяет возобновить работу данного перехода, сообщает PRIMPRESS.

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