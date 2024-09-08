Жизнь у Хлебозера: сытным оказалось только географическое название

Ученики представляют свою первую учительницу богиней, а она просто учила, любила и переживала за них Текст: Алина Гапеева Фото: Алина Гапеева и Ирина Евсеева — Моя первая учительница Александра Яковлевна для меня была богиней, — вспоминает ее бывшая ученица Галина.