Эксперт: На рынке труда востребованы люди, умеющие работать с данными

На рынке труда будут востребованы люди, которые умеют работать с аналитикой, с данными. Об этом заявил директор бизнес-центра BI-решений Яков Кротов на сессии «Лаборатория будущих профессий» на Международном форуме Kazan Digital Week.
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