Amazon присоединился к борьбе с антисемитизмом в Нидерландах

Интернет-гигант Amazon прекратит продажу книг с антисемитскими взглядами, в рамках правительственной программы Нидерландов по борьбе с распространением антисемитского контента, заявил национальный координатор по борьбе с антисемитизмом (NCAB) Эддо Вердонер, сообщило 28 июня издание NL Times.