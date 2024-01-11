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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мы просто оказались лучше, сильнее, умнее, хитрее и злее

Мы просто оказались лучше, сильнее, умнее, хитрее и злее

 Даже удивительно, как быстро летит время. 31.12.1999, — без года, четверть века тому назад, — Владимир Владимирович Путин принял от Бориса Николаевича Германию, Францию, Британию и США благополучными и цветущими державами, в которые толпами бежали за лучшей жизнью наши соотечественники от голода, практически гражданской войны, царства подростковой наркомании, проституции, озверевшего криминала и истинной нищеты.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
И снова ты здесь, провокатор. Пшел вон, ты давно в базе и никому уже не интересен...до поры до времени, дебилоид🤣
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5 час.
Виктор Хованов
👍
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3 час.
Леонид Руси
Мы настолько светлые и приветливые, что не могли себе представить, что на западе живут такие упыри, злыдни писюкавые, вурдалаки, рептилоиды, сатанисты и педерасты
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37 мин.

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