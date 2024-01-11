Мы просто оказались лучше, сильнее, умнее, хитрее и злее

Даже удивительно, как быстро летит время. 31.12.1999, — без года, четверть века тому назад, — Владимир Владимирович Путин принял от Бориса Николаевича Германию, Францию, Британию и США благополучными и цветущими державами, в которые толпами бежали за лучшей жизнью наши соотечественники от голода, практически гражданской войны, царства подростковой наркомании, проституции, озверевшего криминала и истинной нищеты.