«Очередной прорыв!» Омичи впечатлились ценами на бензин

Жители Омска в паблике «ЧП Омск» поделились фотографией цен на топливо в одной из сетей АЗС. Автор возмущенно подписал фото: «Очередной прорыв! Бензин опять подорожал!», при этом на фотографии видно, что цены на бензин не совсем увеличились.