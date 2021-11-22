gorod55

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«Очередной прорыв!» Омичи впечатлились ценами на бензин

«Очередной прорыв!» Омичи впечатлились ценами на бензин

Жители Омска в паблике «ЧП Омск» поделились фотографией цен на топливо в одной из сетей АЗС. Автор возмущенно подписал фото: «Очередной прорыв! Бензин опять подорожал!», при этом на фотографии видно, что цены на бензин не совсем увеличились.

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