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Татар-информ

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«Если бы не Всевышний, был бы этот бизнес твоим?»: хазрат о халяльном заработке

«Если бы не Всевышний, был бы этот бизнес твоим?»: хазрат о халяльном заработке

Почему запрещено ростовщичество в исламе? Допустимы ли страхование, депозиты, аукционы, кешбэк, завышение цены? Правда ли, что богатому сложнее попасть в рай? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.

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