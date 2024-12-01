«Если бы не Всевышний, был бы этот бизнес твоим?»: хазрат о халяльном заработке

Почему запрещено ростовщичество в исламе? Допустимы ли страхование, депозиты, аукционы, кешбэк, завышение цены? Правда ли, что богатому сложнее попасть в рай? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.