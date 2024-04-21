«Москва готова к переговорам, но не делает пауз в боевых действиях» — глава МИД РФ Сергей Лавров Ольга ВайленкоВ условиях натянутых отношений между Россией и Украиной вопрос переговоров становится ключевым для международного сообщества.
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