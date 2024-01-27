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Главархив опубликовал книгу о помощи Москвы блокадникам Ленинграда

Главархив опубликовал книгу о помощи Москвы блокадникам Ленинграда

Главархив Москвы к 80-летию снятия блокады представил новую книгу «Непобедимый город над Невой…» Несколько важнейших документов в онлайн-издании связаны с оказанием москвичами помощи и поддержки ленинградцам, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

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