Число погибших в секторе Газа выросло до 38 713 человек

С момента обострения палестино-израильского конфликта — 7 октября 2023 года, число погибших в результате израильских ударов в секторе Газа возросло до 38 713 человек, сообщило министерство здравоохранения Палестины 16 июля, сообщает IRNA.
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