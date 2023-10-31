Роспотребнадзор нашел в ХМАО партию опасного хлеба

Роспотребнадзор снял с продажи в Ханты-Мансийском автономном округе партию некачественного хлеба. Продукция представляла опасность для здоровья из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований на производстве.
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