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Сусо завершил карьеру в 32 года. Экс-игрок «Милана» и «Севильи» будет послом «Кадиса» – клуба из своего родного города

« Кадис » объявил, что полузащитник Сусо завершил карьеру футболиста и станет послом клуба.  32-летний испанец присоединился к клубу из Сегунды в прошлом году.

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