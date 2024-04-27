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За время работы в МО Тимур Иванов с женой купил дом на 1500 "квадратов" и раритетный ЗиС

За время работы в МО Тимур Иванов с женой купил дом на 1500 "квадратов" и раритетный ЗиС

Такие данные содержатся в декларациях экс-замминистра обороны с 2016 по 2019 год.Обвиняемый во взяточничестве экс-замминистра обороны России Тимур Иванов с супругой за время его работы в ведомстве стали собственниками, как минимум,  особняка на 1,5 тысячи квадратных метров и раритетного автомобиля ЗиС.

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