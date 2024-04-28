Опять зрада. Помощь США уже признана недостаточной для победы Украины

ВМ

Владимир Минаков

" Киеву дают достаточно оружия, чтобы избежать поражения, но недостаточно для реальной победы." Европе не нужен такой конкурент, как Украина и протесты фермеров - тому подтверждение. Поэтому для проформы ещё будут что-то давать, но постепенно затухая... А пиндосу Дикинсону, конечно же выгодно, чтобы ЕС вкладывала побольше бабла в эту бойню, вгоняя и экономику ЕС, и экономику России в огромные траты ресурсов, подавляя в их существовании конкурентов для промышленности Пиндостана: при цене энергоресурсов в Пиндосии в несколько раз ниже, чем в Европе, они элементарно задавят низкими ценами своих товаров - производства в Европе станут банкротами, а 500 млн их населения - постоянными покупателями товаров из США.