Пакет в 61 миллиард долларов – это лишь краткосрочное решение проблемы подавляющего преимущества России как в вооружении, так и в живой силе.
Опять зрада. Помощь США уже признана недостаточной для победы Украины
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
ВоФка знает,что делает,в отличие от некоторых рябчикофффф
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9 час.
владимир рябченко
сФетке можнА верить?
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8 час.
ВМ
Владимир Минаков
" Киеву дают достаточно оружия, чтобы избежать поражения, но недостаточно для реальной победы." Европе не нужен такой конкурент, как Украина и протесты фермеров - тому подтверждение. Поэтому для проформы ещё будут что-то давать, но постепенно затухая... А пиндосу Дикинсону, конечно же выгодно, чтобы ЕС вкладывала побольше бабла в эту бойню, вгоняя и экономику ЕС, и экономику России в огромные траты ресурсов, подавляя в их существовании конкурентов для промышленности Пиндостана: при цене энергоресурсов в Пиндосии в несколько раз ниже, чем в Европе, они элементарно задавят низкими ценами своих товаров - производства в Европе станут банкротами, а 500 млн их населения - постоянными покупателями товаров из США.
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1 час.
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