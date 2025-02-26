WSJ: Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров

Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг супермиллиардеров, в который входят 24 человека со всего мира, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Altrata.
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