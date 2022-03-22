СССР-Россия

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«Давно не бывал я в Донбассе…»

«Давно не бывал я в Донбассе…»

Что значит Донбасс для русского сердца. Мы писали и говорили, а то и кричали — еще во время «Русской весны» 2014-го: Юго-Восток никогда не примет украинского (а равно никакого иного) нацизма и всегда будет сопротивляться диктату Запада Украины.

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