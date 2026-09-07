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RT Russia

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Аналитик Соболев: курс доллара сохраняет широкий диапазон на этой неделе

Аналитик Соболев: курс доллара сохраняет широкий диапазон на этой неделе

На текущей неделе ожидается, что доллар продолжит оставаться в широком диапазоне 83,50—89,50 рубля, рассказал в беседе с RT аналитик Спартак Соболев.

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