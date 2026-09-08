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10 предложений руки, тайный уход и жизнь после Урганта: как сложилась судьба 52-летней Татьяны Геворкян

10 предложений руки, тайный уход и жизнь после Урганта: как сложилась судьба 52-летней Татьяны Геворкян

В начале 2000-х годов роман Татьяны Геворкян и Ивана Урганта был одной из самых обсуждаемых тем в российском шоу-бизнесе.

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