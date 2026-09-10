Джейн Эйр: Новая история, Тихая, Тёплая, Без бурь

Новая история. Тихая. Тёплая. Без бурь. Утро в Торнфилде начиналось медленно. Свет пробивался сквозь тяжёлые шторы тонкими золотистыми полосками и ложился на половицы, будто кто-то осторожно разложил солнечные ленты.
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