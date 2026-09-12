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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко о том, что провела 99 недель подряд в статусе 1: «Посмотрим, сможет ли Елена превзойти меня в этом»

Арина Соболенко высказалась о потере первой строчки рейтинга. В понедельник первой ракеткой мира станет чемпионка US Open Елена Рыбакина .

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