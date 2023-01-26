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Это портит вашу кожу: 6 ошибок в уходе, от которых косметологи в ужасе

Это портит вашу кожу: 6 ошибок в уходе, от которых косметологи в ужасе

Это портит вашу кожу: 6 ошибок в уходе, от которых косметологи в ужасеНанесение сыворотки на сухую кожу«Влажная кожа, сразу после умывания более восприимчивая и проницаемая, чем сухая, а значит, лучше впитывает активные ингредиенты из сыворотки.

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