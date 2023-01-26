Это портит вашу кожу: 6 ошибок в уходе, от которых косметологи в ужасе

Это портит вашу кожу: 6 ошибок в уходе, от которых косметологи в ужасеНанесение сыворотки на сухую кожу«Влажная кожа, сразу после умывания более восприимчивая и проницаемая, чем сухая, а значит, лучше впитывает активные ингредиенты из сыворотки.