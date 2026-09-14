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"Может стать переломным моментом": Минобороны Польши снова разгадало планы России

"Может стать переломным моментом": Минобороны Польши снова разгадало планы России

Официальной Варшаве известны российские планы, реализация которых ничего хорошего не сулит для Украины и Прибалтики.

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