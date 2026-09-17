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Вечерний Новосибирск

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Участники СВО имеют право на высшее военное образование и карьеру

Участники СВО имеют право на высшее военное образование и карьеру

Одним из приоритетных направлений работы правительства Новосибирской области является всесторонняя поддержка наших земляков, заключивших контракты с Минобороны РФ, – как на передовой, так и по их возвращении после прохождения боевой службы в зоне проведения спецоперации.

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