Участники СВО имеют право на высшее военное образование и карьеру

Одним из приоритетных направлений работы правительства Новосибирской области является всесторонняя поддержка наших земляков, заключивших контракты с Минобороны РФ, – как на передовой, так и по их возвращении после прохождения боевой службы в зоне проведения спецоперации.
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Согласен, что с образованием надо способствовать, а вот карьера это дело совсем другое, здесь человек проверяется не заслугами, а умением работать.