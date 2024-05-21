В Reuters заявили о «массовом исходе» уехавших россиян из Турции

Граждане России, которые в связи со спецоперацией переехали из страны на территорию Турции, принялись в массовом порядке уезжать в другие государства по причине трудностей с видами на жительство, а также проблем с финансами.
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