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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Хорнер был бы идеальным руководителем для «Феррари», но зачем ему это? Семья, лошади – все в Англии»

Бывший гонщик «Формулы-1» Марк Зурер считает Фредерика Вассера слабым руководителем «Феррари» и полагает, что Скудерии подошел бы экс-глава « Ред Булл » Кристиан Хорнер .

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