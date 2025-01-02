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Возраст влияет на результаты реконструкции груди после мастэктомии

В январском выпуске журнала Plastic опубликованы результаты исследования, посвященного влиянию возраста на результаты хирургического вмешательства у пациентов, перенесших реконструкцию груди после мастэктомии.

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