Возраст влияет на результаты реконструкции груди после мастэктомии

В январском выпуске журнала Plastic опубликованы результаты исследования, посвященного влиянию возраста на результаты хирургического вмешательства у пациентов, перенесших реконструкцию груди после мастэктомии.
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