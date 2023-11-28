"Бабель": Жену главы ГУР Украины Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами

Украинские СМИ сообщили о попытки убийства супруги главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.Супругу главного разведчика Украины Кирилла Буданова Марианну попытались отравить при помощи тяжелых металлов, она госпитализирована.
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