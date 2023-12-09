Как «Чёрный барон» Врангель оказался белым и пушистым

Получив «Солнечный удар», либеральные историки сочиняют новые сказки о красном терроре Александр Широкорад На фото: фотографии адмирала Колчака и барона Врангеля (Фото: Авдуевский Сергей/Фотохроника ТАСС) Красный террор в Крыму уже 35 лет — один из главных «брендов» либералов-антисоветчиков.